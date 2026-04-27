Schreck-Fund nach Löscharbeiten: Leiche in abgebrannter Gartenlaube entdeckt

Northeim - Am Sonntagmorgen ist in Northeim ( Niedersachsen ) eine tote Person bei dem Brand einer Gartenlaube entdeckt worden.

Die Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. (Symbolfoto) © Boris Rössler/dpa

Gegen 2.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Victoria-Luise-Straße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr sowie der Polizei stand die Laube bereits in Vollbrand, teilte die Polizeiinspektion Northeim mit.

Die Flammen drohten auf zwei benachbarte Wohnhäuser überzugreifen, sodass diese vorübergehend evakuiert werden mussten. Durch den schnellen Einsatz konnte dies allerdings verhindert werden, hieß es.

Nach dem Löschen der Flammen entdeckten die Feuerwehrkameraden eine leblose Person. Ihre Identität konnte bisher noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Jedoch sei es naheliegend, dass es sich dabei um einen Anwohner handelt.