Kamera hat alles gesehen: Polizei schnappt Geldbörse-Diebin nach Zeugenhinweisen

Die Ermittler bedanken sich bei allen Personen, die Hinweise eingereicht haben.

Wie das Polizeirevier Börde am Montag mitteilte, habe die öffentliche Fahndung nach der Diebin Erfolg gehabt. Zeugenhinweise hätten dazu geführt, die Frau zu identifizieren.

Wolmirstedt - Die Polizei in Wolmirstedt ( Landkreis Börde ) fahndet derzeit nach einer Frau, welche die Geldbörse einer Supermarktkundin einfach eingesteckt hatte.

Wer kennt die hier abgebildete Frau? Die Polizei benötigt dringend Hinweise. © Polizeirevier Börde

Der Vorfall habe sich bereits am 15. Juli 2025 gegen 14.20 Uhr im Edeka in der Julius-Bremer-Straße ereignet, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Weil bisherige Suchen nach der Diebin ohne Erfolg blieben, wird jetzt öffentlich sowie mit einem Foto nach ihr gefahndet.

Eine weitere Kundin des Supermarktes habe zuvor beim Einpacken ihrer Waren das Portemonnaie auf einem Packtisch liegen gelassen.

Nur wenige Minuten später kam die gesuchte Frau ebenfalls an den Tisch und nahm die fremde Geldbörse an sich. Laut Angaben der Polizei hatte sich darin nur Bargeld befunden.

Durch Überwachungskameras konnte die Tat aufgezeichnet werden. Mit einem Foto aus den Aufnahmen wird jetzt nach der Diebin gesucht.