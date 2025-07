Gefährliche Drahtseil-Fallen gestellt: Polizei kommt Tätern auf die Spur - und staunt nicht schlecht

Nach monatelangen Ermittlungen steht nun fest: Zwei 14-Jährige hatten offenbar die Drahtseilfallen gestellt. © Bildmontage: Polizei Mettmann

Wie ein Polizeisprecher im Kreis Mettmann am Dienstag schilderte, hatten die Ermittler seit den Taten im Dezember 2024 nach den Tätern gefahndet und dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. In der vergangenen Woche führte ein konkreter Zeugenhinweis nun endlich zum Erfolg!

So gerieten zwei erst 14 Jahre alte Jugendliche aus Erkrath in den Fokus der Beamten, die als dringend verdächtig gelten. In einer ersten Vernehmung habe einer der beiden die Taten bereits umfassend eingeräumt, woraufhin die Beamten entsprechende Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr einleiteten.

Welches Motiv das Duo hatte, konnte derweil noch nicht abschließend geklärt werden. Vermutlich hätten die beiden sich aber gar keine großen Gedanken darüber gemacht, welche Konsequenzen die Taten hätten haben können. "Wir bewerten das trotzdem nicht als einfachen Dumme-Jungen-Streich", erklärte der Sprecher.

Die beiden Unruhestifter hatten im vergangenen Winter wochenlang Radler in Erkrath in Sorge versetzt, nachdem es zu sechs Fällen gekommen war, in denen Zeugen auf die meist zwischen Bäumen gespannten Drahtseile über den Gehwegen in der Stadt aufmerksam geworden waren.