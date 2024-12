Gefährliche Laser-Attacke auf Passagiermaschine im Landeanflug: Polizei ermittelt!

Wittlich - Bereits am 11. Oktober ereignete sich ein gefährlicher Vorfall, als die Piloten eines Flugzeugs mit mehr als 200 Passagieren an Bord während des Landeanflugs über der Stadt Wittlich ( Rheinland-Pfalz ) mehrfach von Laserpointer geblendet wurden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Ermittler fragen: Wer hat am Freitagabend in der Umgebung des Parks verdächtige Personen oder Aktivitäten beobachtet? Informationen können telefonisch unter 06571/9260 oder per E-Mail an übermittelt werden.