Gefährlicher Fund: Bundespolizei beschlagnahmt Pistole und Munition

Aachen - Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zu Donnerstag auf der A4 eine Pistole samt der passenden Munition beschlagnahmt.

Bei der sichergestellten Waffe handelt es sich um eine Schreckschusspistole mit ungarischem Prüfsiegel. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Die Ordnungshüter hatten zuvor einen 35-jährigen Ungarn, der mit zwei Begleitern aus den Niederlanden eingereist war, am Rastplatz Aachener Land Süd kontrolliert.

Das teilt die Bundespolizei am Freitag mit.

Im Rahmen der Maßnahmen fanden die Beamten demnach im Handschuhfach des Wagens die in einem Gürtelholster steckende Schreckschusspistole sowie die dazugehörigen Patronen.

"Die aufgefundene Pistole zählt zu einem verbotenen Gegenstand, weshalb der 35-Jährige eigentlich für das Führen in Deutschland einen kleinen Waffenschein benötigt", berichtet die Polizei. Weil er diesen nicht vorweisen konnte, habe er gegen das Waffengesetz verstoßen und müsse sich nun einem Strafverfahren stellen.