Zeugensuche: Entpuppt sich tödlicher Unfall in Frankfurt als illegales Straßenrennen?

Frankfurt am Main - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Frankfurt-Bornheim , bei dem ein Fußgänger ums Leben kam, verdichten sich die Hinweise auf ein mögliches verbotenes Straßenrennen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen .

Die Polizei ermittelt bezüglich des tödlichen Unfalls im Frankfurter Stadtteil Bornheim derzeit in alle Richtungen und sucht dringend nach Zeugen. © 5VISION.NEWS

Laut einer entsprechenden Mitteilung vom Freitag, geht die Polizei inzwischen davon aus, dass neben dem bereits bekannten Cupra ein weiteres Fahrzeug in das Geschehen verwickelt gewesen sein könnte.

Zur Erinnerung: Am Montagabend wurde ein 58-jähriger Mann beim Überqueren einer Fußgängerampel auf der Friedberger Landstraße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bodenweg" um 23.32 Uhr von besagtem Cupra erfasst. Er verstarb daraufhin noch an der Unfallstelle

Der 32 Jahre alte Fahrer des Sportwagens wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer stadtauswärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Laut Angaben der Polizei bestehen Hinweise darauf, dass es sich um ein illegales Straßenrennen gehandelt haben könnte.