Explosionsverbrechen geplant? Zwei Verdächtige nach A3-Kontrolle in U-Haft

Wiesent - Nach dem Fund verdächtiger Gegenstände in einem Auto auf der A3 sitzen Fahrerin und Beifahrer in U-Haft. Beide stehen unter dringendem Verdacht, ein Explosionsverbrechen vorbereitet zu haben.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle haben Beamte in einer BMW-Limousine "sprengstoffverdächtige Gegenstände" festgestellt. © NEWS5 / Lars Haubner

Zuvor hatten in der Nacht auf Freitag Polizeibeamte bei einer Kontrolle im Oberpfälzer Landkreis Regensburg "sprengstoffverdächtige Gegenstände" festgestellt. Die A3 war seitdem gesperrt.

Die Fahrzeugführerin der schwarzen BMW-Limousine und ein männlicher Beifahrer seien vorläufig festgenommen worden.

Laut des Pressedienstes "News5" soll es sich um ein Mietfahrzeug handeln.

Die Fahrerin des Autos sowie ihr Beifahrer wurden in Untersuchungshaft genommen. Gegen die 28-Jährige und den 24-Jährigen besteht laut Landeskriminalamt der dringende Verdacht, ein Explosionsverbrechen vorbereitet und gegen das Sprengstoffrecht verstoßen zu haben.

Darüber hinaus sollen sie sich zu einem schweren Bandendiebstahl verabredet haben. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg erließ Haftbefehle gegen beide.