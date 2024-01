20.01.2024 22:14 Gefahr für Besucher: Anonymes Schreiben sorgt für Absage einer Karnevalssitzung

Am heutigen Samstagnachmittag wurde in Brühl ein Gebäude durchsucht, in dem am Abend eine Karnevalsveranstaltung durchgeführt werden sollte.

Von Florian Fischer

Brühl - Am heutigen Samstagnachmittag wurde in Brühl ein Gebäude durchsucht, in dem am Abend eine Karnevalsveranstaltung durchgeführt werden sollte. Ein anonymes Schreiben hat dafür gesorgt, dass eine Karnevalssitzung abgesagt werden musste. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie die Polizei meldet, hatte es man im Vorfeld den Brief eines anonymen Schreibers gefunden, der Hinweise auf mögliche Gefahren für die Besucher der Karnevalsveranstaltung enthielt. Daher wurden direkt Ermittlungen aufgenommen. Polizisten fanden das Schreiben gegen 13.30 Uhr an einem Streifenwagen, der in Brühl vor der Wache stand. Daraufhin durchsuchten Beamte mit Hilfe eines Diensthundes die Räumlichkeiten an der Renault-Nissan-Straße im Ortsteil Vochem. Zudem wurde die Umgebung des vermeintlichen Gefahrenbereiches gesperrt. Allerdings konnte man nach der Durchsuchung Entwarnung geben, da weder Gegenstände noch Stoffe gefunden wurden. Polizeimeldungen Unfall beim Abbiegen: Betrunkene und unter Drogen stehenden Frau crasht mit 33-Jähriger Dennoch entschieden die Organisatoren der Karnevalssitzung gegen 18.30 Uhr, die Veranstaltung vorsichtshalber abzusagen. Die zuständigen Ermittler suchen nun Zeugen, die Angaben zum Verfasser des Briefs machen können. Daher: Solltet Ihr etwas gesehen haben oder Hinweise geben können, meldet Euch telefonisch unter 02271810 oder per E-Mail bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis.

