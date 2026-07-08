Gegenstände aus Hochhaus geworfen: Passantin nur knapp verfehlt

Weimar - Die Polizei ermittelt nach einem gefährlichen Vorfall in der Warschauer Straße in Weimar wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Eine Passantin entging am Dienstag in Weimar nur knapp einem aus dem sechsten Stock geworfenen Gegenstand. (Symbolbild) © 123RF/cwinters19

Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Person am Dienstagvormittag zunächst mehrere DVDs aus dem sechsten Obergeschoss eines Hochhauses.

Kurz darauf folgte ein mit Sand gefüllter Klebebandabroller aus Kunststoff.

Eine Passantin, die gerade den Gehweg überquerte, wurde dabei nur um wenige Zentimeter verfehlt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.