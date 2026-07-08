Gegenstände aus Hochhaus geworfen: Passantin nur knapp verfehlt
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Weimar - Die Polizei ermittelt nach einem gefährlichen Vorfall in der Warschauer Straße in Weimar wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Person am Dienstagvormittag zunächst mehrere DVDs aus dem sechsten Obergeschoss eines Hochhauses.
Kurz darauf folgte ein mit Sand gefüllter Klebebandabroller aus Kunststoff.
Eine Passantin, die gerade den Gehweg überquerte, wurde dabei nur um wenige Zentimeter verfehlt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0169673/2026 bei der Polizei Weimar unter 03643/8820 zu melden.
Titelfoto: 123RF/cwinters19