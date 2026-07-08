Sturz in Silo aus fünf Metern Höhe: Mann verletzt
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Von Michel Siebert
Simbach am Inn - Ein Mann ist am Dienstag in Simbach am Inn aus rund fünf Metern Höhe von einem Silo gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzte der 22-Jährige sich mittelschwer.
Demnach kam es am Dienstag auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Vereins zu dem Unfall, bei dem sich der Mann nach Angaben der Polizei mehrere Brüche zuzog.
Ein Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)