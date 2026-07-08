08.07.2026 10:06 Sturz in Silo aus fünf Metern Höhe: Mann verletzt

Ein Mann ist am Dienstag in Simbach am Inn aus rund fünf Metern Höhe von einem Silo gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzte der 22-Jährige sich mittelschwer.

Von Michel Siebert Simbach am Inn - Ein Mann ist am Dienstag in Simbach am Inn aus rund fünf Metern Höhe von einem Silo gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzte der 22-Jährige sich mittelschwer.

Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa Demnach kam es am Dienstag auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Vereins zu dem Unfall, bei dem sich der Mann nach Angaben der Polizei mehrere Brüche zuzog.