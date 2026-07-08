Sturz in Silo aus fünf Metern Höhe: Mann verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Mann ist am Dienstag in Simbach am Inn aus rund fünf Metern Höhe von einem Silo gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzte der 22-Jährige sich mittelschwer.

Von Michel Siebert

Simbach am Inn - Ein Mann ist am Dienstag in Simbach am Inn aus rund fünf Metern Höhe von einem Silo gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzte der 22-Jährige sich mittelschwer.

Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolfoto)
Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Demnach kam es am Dienstag auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Vereins zu dem Unfall, bei dem sich der Mann nach Angaben der Polizei mehrere Brüche zuzog.

Ein Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: