Waldbrände gelöscht: A9 bei Bad Lobenstein wieder frei

Bad Lobenstein/Lichtenhain - Nach den Waldbränden in Südostthüringen ist die Lage wieder unter Kontrolle.

Das Feuer nahe der A9 bei Bad Lobenstein ist laut Angaben der Polizei wieder gelöscht. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Das Feuer nahe der Autobahn 9 bei Bad Lobenstein sei gelöscht, die zeitweise gesperrte Autobahn in Fahrtrichtung Berlin wieder vollständig für den Verkehr freigegeben, teilte die Polizei mit.

Auch der Waldbrand bei Lichtenhain im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Dort bleibt jedoch vorsorglich eine Brandwache im Einsatz, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Nahe Bad Lobenstein hatte sich am Dienstag ein Böschungsbrand auf ein Waldstück ausgebreitet. Zeitweise war die A9 vollständig gesperrt.