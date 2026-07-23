Geiselnahme in Bankfiliale! Mann tot, Tatverdächtiger festgenommen
Regensburg - Ein Mann ist bei einem Raubüberfall mit Geiselnahme in einer Bankfiliale im Regensburger Westen am Donnerstag mit einem Messer tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte inzwischen durch Spezialkräfte festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 20 Jahre alten Deutschen.
Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Rennweg im Einsatz. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz bat Anwohner und Verkehrsteilnehmer, den Bereich zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.
Der männliche Täter betrat nach Polizeiangaben gegen 14.50 Uhr mit einem Messer bewaffnet die Filiale in Regensburg/Prüfening.
Zwei Menschen wurden zwischenzeitlich aus dem Gebäude durch Spezialkräfte gerettet. Ob sich noch weitere Personen in dem Gebäude aufgehalten hatten und ob sie sich in der Gewalt des Täters befanden hatten, blieb zunächst unklar.
Die Polizei durchsuchte nach dem Zugriff durch die Spezialkräfte die Räume nach weiteren Personen.
"Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus", sagte die Sprecherin. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls. Genauere Informationen zum Täter gab es zunächst nicht.
Bilder vom Polizeieinsatz im Rennweg in Regensburg
Einsatzkräfte hatten zunächst Blickkontakt zu dem lebensbedrohlich verletzten Opfer. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es notoperiert werden sollte. Dort erlag der Mann seinen Verletzungen.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Spezialkräfte und ein Hubschrauber, wurde alarmiert. Über das Motiv des Täters ist bislang nichts bekannt. Forderungen seien laut einer Polizeisprecherin noch keine eingegangen.
Die Bank befindet sich im Erdgeschoss eines großen Gebäudekomplexes; in den Stockwerken darüber sind Wohnungen. "Der Schutz der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität", betonte die Sprecherin.
TAG24 berichtet an dieser Stelle weiter, sobald neue Details veröffentlicht werden.
Titelfoto: RGB Medienwerkstatt/dpa