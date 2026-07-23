Mann springt vom Fünf-Meter-Turm auf neunjähriges Mädchen

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Ein Mann ist im Freibad Rengsdorf (Rheinland-Pfalz) auf ein neunjähriges Mädchen gesprungen und hat das Kind dabei schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Von Maximilian Hölzel

Rengsdorf - Ein Mann ist im Freibad im rheinland-pfälzischen Rengsdorf auf ein neunjähriges Mädchen gesprungen und hat das Kind dabei schwer verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Im Freibad in Rengsdorf (Landkreis Neuwied) bei Koblenz kam es Mitte Juli zu einem folgenschweren Unfall im Bereich der Sprungtürme. (Symbolfoto)
Im Freibad in Rengsdorf (Landkreis Neuwied) bei Koblenz kam es Mitte Juli zu einem folgenschweren Unfall im Bereich der Sprungtürme. (Symbolfoto)  © 123rf/ikonoklast

Nach bisherigen Erkenntnissen sprang der Mann unmittelbar nach dem Mädchen vom Fünf-Meter-Turm. Dabei traf er die Neunjährige im Wasser.

Das Mädchen trieb nach dem Zusammenstoß bewusstlos mit dem Gesicht im Wasser im Becken und erlitt Brüche im Bereich der Brustwirbel.

Zunächst berichtete der SWR über den Vorfall, der jetzt erst bekannt wurde, sich aber bereits am 12. Juli abgespielt hatte.

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Die Polizei Koblenz bestätigte das Unfallgeschehen inzwischen. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll der Fall der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Prüfung vorgelegt werden.

Titelfoto: 123rf/ikonoklast

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