Geiselnahme in Volksbank: Polizei mit Großaufgebot in Sinzig im Einsatz

Sinzig - Großeinsatz am Freitagvormittag im rheinland-pfälzischen Sinzig: In der Filiale einer Volksbank ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Die Polizei ist aktuell mit einem Großaufgebot in der Innenstadt vor Ort.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Sascha Ditscher/dpa

Der Einsatz in der rund 17.000 Einwohner großen Stadt im Landkreis Ahrweiler läuft den Angaben der Beamten zufolge seit 9 Uhr. Bei einer Geisel soll es sich wohl um den Fahrer eines Geldtransporters handeln, der am Morgen vor der Bank ankam und von dem oder den Tätern dort abgepasst wurde.

Derzeit geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus, bestätigt ist dies jedoch noch nicht.

Ein Hubschrauber kreist tief über dem Bereich. Die Straßen rund um die Volksbank sind abgesperrt, Spezialkräfte schon am Einsatzort angekommen.

Auch zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sind in Sinzig angerückt.