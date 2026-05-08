Betrunkener Traktorfahrer löst zum dritten Mal in Folge Polizeieinsatz in Oberlausitz aus

Cosul (Oberlausitz) - Alle guten Dinge sind in diesem Fall ganz sicher nicht drei! Zum dritten Mal in Folge löste ein 68-Jähriger in Großpostwitz einen Polizeieinsatz aus, weil er betrunken einen Traktor durch die Gegend fuhr.

In Cosul wurde ein betrunkener Traktorfahrer zum dritten Mal gestoppt. (Symbolfoto) © 123rf/ vladispas

In der Nacht zu Donnerstag war der Mann erneut mit seinem Traktor in Cosul unterwegs - wieder betrunken. Wieder zeigte ein Alkoholtest einen Promillewert von über 2 an.

Die Polizei musste den Mann auch dieses Mal stoppen und untersagte ihm die Weiterfahrt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung sowie ohne Fahrerlaubnis angefertigt.

Letztere besitzt der 68-Jährige erst gar nicht. Wie schon am Montagabend zogen die Uniformierten auch diesmal den Zündschlüssel ein.

Am Sonntag hatte der Traktorfahrer die Polizei zum ersten Mal auf den Plan gerufen, nachdem er mit einer Schreckschusswaffe auf seinem Grundstück rumgeballert hatte. Anschließend wurde er betrunken auf seinem Traktor fahrend erwischt.

Einen Tag später ging wieder Alarm bei den Beamten ein, weil der Mann abermals mit dem Gefährt unterwegs war, was er offenbar nicht sicher auf der Straße führen konnte. Kein Wunder, denn er saß mit einem Promillewert von 2,28 Promille hinter dem Lenkrad.

Am Sonntag hatten die Beamten bei ihm nicht nur 2,10 Promille festgestellt, sondern auch eine Waffe auf dem Armaturenbrett.