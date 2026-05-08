Betrunkener Traktorfahrer löst zum dritten Mal in Folge Polizeieinsatz in Oberlausitz aus
Cosul (Oberlausitz) - Alle guten Dinge sind in diesem Fall ganz sicher nicht drei! Zum dritten Mal in Folge löste ein 68-Jähriger in Großpostwitz einen Polizeieinsatz aus, weil er betrunken einen Traktor durch die Gegend fuhr.
In der Nacht zu Donnerstag war der Mann erneut mit seinem Traktor in Cosul unterwegs - wieder betrunken. Wieder zeigte ein Alkoholtest einen Promillewert von über 2 an.
Die Polizei musste den Mann auch dieses Mal stoppen und untersagte ihm die Weiterfahrt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung sowie ohne Fahrerlaubnis angefertigt.
Letztere besitzt der 68-Jährige erst gar nicht. Wie schon am Montagabend zogen die Uniformierten auch diesmal den Zündschlüssel ein.
Am Sonntag hatte der Traktorfahrer die Polizei zum ersten Mal auf den Plan gerufen, nachdem er mit einer Schreckschusswaffe auf seinem Grundstück rumgeballert hatte. Anschließend wurde er betrunken auf seinem Traktor fahrend erwischt.
Einen Tag später ging wieder Alarm bei den Beamten ein, weil der Mann abermals mit dem Gefährt unterwegs war, was er offenbar nicht sicher auf der Straße führen konnte. Kein Wunder, denn er saß mit einem Promillewert von 2,28 Promille hinter dem Lenkrad.
Am Sonntag hatten die Beamten bei ihm nicht nur 2,10 Promille festgestellt, sondern auch eine Waffe auf dem Armaturenbrett.
Waffenfund bei Durchsuchung
Weitere Schusswaffen und Munition wurden dann bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung sichergestellt.
Der 68-Jährige muss sich jetzt erneut wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Hinzu kam noch der fehlende Führerschein. Der Waffenfund am Sonntag brachte ihm zudem einen Verstoß gegen das Waffengesetz ein.
Mittlerweile titelte die örtliche Polizei den Traktorlenker als "den Unbelehrbaren".
Erstmeldung: 5. Mai, 16.05 Uhr, zuletzt aktualisiert am 8. Mai, 9.58 Uhr.
Titelfoto: 123rf/ vladispas