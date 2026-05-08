Wollte Lieferwagen-Fahrer 17-Jährige entführen? Polizei ermittelt

Wutach-Ewattingen - Die Polizei ermittelt in einem mutmaßlichen Entführungsfall in Wutach-Ewattingen (Landkreis Waldshut) und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei bittet Zeugen um ihre Mithilfe. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Am Donnerstag verbreitete sich über die sozialen Medien eine Sprachnachricht mit einer Warnung, in der über die missglückte Entführung, berichtet wurde, teilt die Polizei mit.

Demnach soll ein Lieferwagen am Mittwoch gegen 17.30 Uhr neben einer 17-Jährigen angehalten haben. Der Fahrer sei ausgestiegen und auf die junge Frau zugegangen. Die 17-Jährige habe Angst bekommen und sei anschließend weggerannt. Der Lieferwagen-Fahrer habe ihr etwas hinterhergerufen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Lieferwagen oder dessen Fahrer haben oder etwas beobachtet haben, und bitten sie, sich unter 0770393250 zu melden.