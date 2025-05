29.05.2025 12:52 Geldautomat gesprengt und abgehauen: 700.000 Euro Schaden

Einen lauten Knall hörten Anwohner in Knittlingen bei Pforzheim am frühen Donnerstagmorgen. Die Polizei rückte an.

Von Johanna Baumann

Knittlingen - Einen lauten Knall hörten Anwohner in Knittlingen bei Pforzheim am frühen Donnerstagmorgen. Die Polizei rückte an. Alles in Kürze Geldautomat in Knittlingen gesprengt

Täter flüchteten mit unbekanntem Geldbetrag

Sachschaden von 700.000 Euro entstanden

Niemand verletzt, Fahndung läuft

Gegen 3.40 Uhr stellte sich vor Ort heraus, dass ein Geldautomat der Sparkasse in der Stuttgarter Straße gesprengt worden war. Die Täter flüchteten mit einem unbekannten Geldbetrag vom Tatort. An dem Wohnhaus mit integriertem Bankgebäude entstand ein Sachschaden von rund 700.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Bislang konnten die Unbekannten nicht gefasst werden. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese sollen sich bei der Kriminalpolizei Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186 4444 melden. Unterstützt werden die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg.

Titelfoto: ER24 / EinsatzReport24