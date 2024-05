Geldautomat in die Luft gejagt: Verdächtige über alle Berge

Kupferzell - Im Hohenlohekreis ist am Marktplatz ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt worden.

Die brachialen Kräfte, die gewirkt haben müssen, werden anhand dieser Aufnahmen vom Tatort deutlich. © Fabian Koss/dpa

Der Vorfall ereignete sich am heutigen frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr bei einem Geldautomaten im fränkischen Kupferzell.

Laut Polizeiangaben machten sich die Täter in einer Filiale eines Kreditinstituts in der Straße "Marktplatz" zu schaffen und setzten daraufhin zur Sprengung des dortigen Automaten an.

Im Anschluss ergriffen diese maskiert und vermutlich in einem silbernen Audi Q-Modell in Richtung Feßbach die Flucht.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie des möglichen Diebesguts ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern und dem Fluchtwagen blieben ergebnislos. Ein Hubschrauber kam aufgrund der Witterung nicht zum Einsatz.