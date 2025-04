26.04.2025 09:24 1.161 Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt

Von Elisa Bigdon Plauen - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Plauen (Vogtlandkreis) gesprengt. Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Plauen gesprengt. © Ellen Liebner Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter gegen 3 Uhr zunächst eine Scheibe ein, bevor sie den Automaten in der Hans-Sachs-Straße zur Explosion brachten. Das Gerät wurde vollständig zerstört. Feuerwehr, Polizei und das Technische Hilfswerk sind im Einsatz. Am Morgen konnte das Gebäude zunächst nicht betreten werden - ein Statiker musste prüfen, ob Einsturzgefahr besteht. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, ist derzeit unklar.

Titelfoto: Ellen Liebner