23.05.2024 09:46 Geldautomat in Friedrichroda gesprengt: Täter auf der Flucht

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Friedrichroda (Landkreis Gotha) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt.

Von Christian Rüdiger

Friedrichroda - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Friedrichroda (Landkreis Gotha) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Nach der Sprengung eines Geldautomaten laufen die Ermittlungen der Einsatzkräfte auf Hochtouren. (Symbolfoto) © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Wie die Polizei berichtet, hätten Anwohner gegen 1.30 Uhr ein lautes Knallgeräusch aus der Bankfiliale in der Hauptstraße wahrgenommen. Als die Einsatzkräfte wenig später vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits geflohen. Den Angaben nach wurde das Gebäude stark beschädigt. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Polizeimeldungen Messer-Attacke in Arbeiterunterkunft: Mann wegen versuchten Totschlags in U-Haft Zur Beute sowie dem Sachschaden konnte die Polizei noch keine Informationen geben. Die Kriminalpolizei Gotha und die Tatortgruppe des Thüringer Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt soll es sich bei den Unbekannten um drei Täter handeln.

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa