Geldautomat gesprengt! Täter sind auf der Flucht, Polizei sucht Zeugen

Nidderau - Lauter Knall und enormer Sachschaden am frühen Montagmorgen in einem Einkaufszentrum im Gehrener Ring in Nidderau! Unbekannte haben einen Geldautomaten gesprengt und sind auf der Flucht. Die Polizei ermittelt.

In Nidderau wurde ein Geldautomat gesprengt. © 5VISION.NEWS

Wie die Beamten zum Fall mitteilten, alarmierte ein Sicherheitsdienst die Einsatzkräfte gegen 3.20 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler machten sich zwei bislang nicht identifizierte Täter an der SB-Stelle zu schaffen. Kurz darauf kam es zur heftigen Explosion, danach betrat ein Mann den Vorraum.

Unklar ist bislang, ob es weitere Beteiligte gab und ob Bargeld erbeutet werden konnte. Über Verletzte liegen der Polizei bislang keine Erkenntnisse vor.

Auch die Höhe des Sachschadens ist den Angaben zufolge noch nicht abschließend beziffert, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen, da zusätzlich mehrere benachbarte Geschäfte betroffen sind.

Um die Gebäudestatik zu bewerten, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Dieser konnte bei einer Ersteinschätzung am Tatort keine akute Gefahr feststellen. Derzeit sind Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamtes ein Einsatz, um die Spurensicherung der Kriminalpolizei entsprechend zu unterstützen. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren.