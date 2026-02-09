Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert: Mehrere Verletzte in Klinik

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen werden vier Beteiligte verletzt – einer auch mit einem Messer.

Von Lilli Förter

Wuppertal - Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf offener Straße zwischen zwei Gruppen in Wuppertal sind vier Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei sicherte am Sonntagabend Spuren am Tatort in Wuppertal.  © Matthi Rosenkranz

Einer von ihnen sei am Sonntagabend mit einem Messer verletzt worden, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr schwebe aber glücklicherweise niemand.

Laut Polizeiangaben waren rund neun junge Leute in die Auseinandersetzung an der Schwebebahnstation an der Brandströmstraße involviert.

Zeugen hatten demnach zunächst von 20 Beteiligten gesprochen.

Neun junge Leute waren in die Auseinandersetzung an der Schwebebahnstation an der Brandströmstraße involviert.  © Tim Oelbermann

Wie es zu dem handfesten Streit kam und was der Auslöser war, ist bisher nicht bekannt.

Weil es Hinweise auf eine weitere Straftat gab, wurde ein Beteiligter festgenommen, hieß es abschließend.

