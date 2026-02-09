Garagen-Diebe schlagen nachts zu: Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

Oderberg - Drei Männer plündern nachts mehrere Garagen in Oderberg . Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung kommt die Polizei den mutmaßlichen Tätern jedoch schnell auf die Spur.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild) © Lilli Förter/dpa

Aus einer nahmen die Verdächtigen zwei Notstromaggregate mit, heißt es von den Ermittlern.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die drei Männer zwischen 20 und 42 Jahren ausfindig gemacht werden.

Der Jüngste floh zunächst noch zu Fuß, wurde aber in der Folge von den Beamten ebenfalls festgesetzt.

Er wies laut einer Mitteilung einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille auf.