Garagen-Diebe schlagen nachts zu: Zeuge gibt entscheidenden Hinweis
Von Hannes Rücker
Oderberg - Drei Männer plündern nachts mehrere Garagen in Oderberg. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung kommt die Polizei den mutmaßlichen Tätern jedoch schnell auf die Spur.
Aus einer nahmen die Verdächtigen zwei Notstromaggregate mit, heißt es von den Ermittlern.
Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die drei Männer zwischen 20 und 42 Jahren ausfindig gemacht werden.
Der Jüngste floh zunächst noch zu Fuß, wurde aber in der Folge von den Beamten ebenfalls festgesetzt.
Er wies laut einer Mitteilung einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille auf.
Zu den genauen Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an, hieß es von einem Sprecher.
Titelfoto: Lilli Förter/dpa