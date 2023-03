06.03.2023 09:50 Geldautomat in Volksbank aufgesprengt: Fahndung läuft

Von Christian Rüdiger

Kölleda - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in der Innenstadt von Kölleda (Landkreis Sömmerda) einen Geldautomaten in einer Volksbank-Filiale gesprengt. Die Ermittler des Thüringer Landeskriminalamtes überprüfen den Tatort. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie die Polizei berichtet, brachten die Täter in dem Gebäude einen Automaten zur Detonation und flüchteten anschließend mit dem Auto. Den Angaben nach hatten Anwohner gegen 4 Uhr in einen lauten Knall wahrgenommen. Die Polizei fahndet aktuell mit mehreren Fahrzeugen sowie einem Hubschrauber nach den Tätern - bislang jedoch ohne Erfolg. Bei der Sprengung des Geldautomaten wurde die Bankfiliale stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Anwohner des Hauses wurde sicherheitshalber bei der örtlichen Feuerwehr untergebracht. Polizeimeldungen Hunger macht aggressiv? Mann randaliert vor geschlossenem Schnellrestaurant Der Tatort im Stadtzentrum wurde von den Ermittlern abgesperrt. Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes sind vor Ort und versuchen Spuren zu sichern. Wie viel Geld die Unbekannten erbeuteten, ist bislang noch nicht klar, ebenso wie die Schadenssumme am Gebäude. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur