Geldautomat in Wohnhaus gesprengt: Großfahndung in Unterfranken

Waldaschaff - Lauter Knall mitten in der Nacht! Mehrere unbekannte Täter haben im unterfränkischen Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) einen Geldautomaten gesprengt. Wenig später lief eine großangelegte Fahndung .

Im unterfränkischen Waldaschaff löste eine Geldautomatensprengung in der Nacht einen größeren Polizeieinsatz aus. © Ralf Hettler/dpa

Wie die Polizei berichtet, wurde der Geldautomat in einer Sparkassenfiliale in der Straße "Am Heerbach" kurz vor 3 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gesprengt.

Die Filiale befindet sich in einem bewohnten Mehrfamilienhaus.

Von verletzten Personen wurde bislang nichts bekannt.

Mehrere Täter flüchteten nach der Explosion mit einem Fahrzeug.

Anwohner alarmierten die Polizei, die umgehend mit einem Großaufgebot nach den Unbekannten fahndete. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Ob die Täter bei der Sprengung Geld erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar.