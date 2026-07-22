Prügel-Dienstag in Dinkelsbühl: Aggro-Ausbrüche bei Kinderfest, Weinmarkt und im Stadtzentrum
Dinkelsbühl - Bei einem ganz normalen Dienstag in Dinkelsbühl denken wohl die wenigsten an Alkoholexzesse und Prügel-Attacken. Aber dieser zweite Tage der Woche war wohl alles andere als normal.
Wie die Polizeiinspektion vor Ort am Mittwochmorgen bekannt gab, hatten die Einsatzkräfte einiges zu tun.
Angefangen mit einem Einschreiten auf dem historischen Kinder- und Heimatfest, der "Kinderzeche".
Die bis dato gewohnt friedliche und freundschaftliche Atmosphäre des mehrtägigen Festes zeigte an diesem Tag ihre Schattenseiten.
"Einige wenige Festbesucher hatten ihre Grenzen offenbar nicht im Griff und verloren jegliche Hemmungen", teilte die Polizei mit.
"Die Folgen waren aggressive Ausbrüche und ein völlig inakzeptables Verhalten gegenüber Mitmenschen, Sicherheitskräften, Rettungskräften und den eingesetzten Polizeibeamten."
Es folgten mehrere Ermittlungsverfahren sowie "erhebliche zivilrechtliche Konsequenzen". Am Weinmarkt gab es einen massiven Übergriff auf eine Sicherheitskraft - und auf die gerufenen Beamten.
Wegen Platzverweis: Polizisten mehrfach mit Faust ins Gesicht geschlagen
Ein 28-Jähriger attackierte den Security-Mitarbeiter mehrfach mit der Faust und biss ihm in den Oberkörper. Nachdem er bereits von der Polizei gefesselt wurde, trat er einem Beamten so stark gegen das Knie, dass dieser dienstunfähig war.
Ein 24-Jähriger musste später auf dem Weinmarkt vom Sicherheitsteam fixiert werden, nachdem er gegen 18.09 Uhr mehrere Frauen angegriffen hatte. Er war erheblich alkoholisiert und verlor - mutmaßlich im Rausch - auch kurzzeitig das Bewusstsein.
Gegen 20.30 Uhr wurden die Ordnungshüter in die Untere Schmiedgasse gerufen, nachdem ein 18-Jähriger aus einem Nachbarort einem 22-Jährigen "unvermittelt mit der Faust ins Gesicht" geschlagen hatte. Das Opfer kam mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus.
Gegen 23.05 Uhr wurde einem 34-Jährigen im Bereich des Ledermarktes von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen und am Boden liegend mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Der Täter konnte daraufhin unerkannt fliehen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 098541/57190 zu melden.
In der Nacht auf Mittwoch schließlich belästigte dann noch gegen 0.35 Uhr ein 37-jähriger eine Gruppe Jugendlicher. Als die Beamten ihm Platzverweis erteilten, schlug der Täter einem Polizisten "unvermittelt zweimal gezielt mit der Faust ins Gesicht". Der Mann wurde festgenommen.
In nahezu allen Fällen ist bestätigt, dass die Beschuldigten alkoholisiert waren. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden bei den Vorfällen im mittelfränkischen Landkreis Ansbach eingeleitet.
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