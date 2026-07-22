Prügel-Dienstag in Dinkelsbühl: Aggro-Ausbrüche bei Kinderfest, Weinmarkt und im Stadtzentrum

Dinkelsbühl - Bei einem ganz normalen Dienstag in Dinkelsbühl denken wohl die wenigsten an Alkoholexzesse und Prügel-Attacken. Aber dieser zweite Tage der Woche war wohl alles andere als normal.

Im mittelfränkischen Dinkelsbühl hatten die Beamten am Dienstag einiges zu tun, wie der Polizeibericht am Mittwoch zeigt. © 123RF/michaeljayfoto

Wie die Polizeiinspektion vor Ort am Mittwochmorgen bekannt gab, hatten die Einsatzkräfte einiges zu tun.

Angefangen mit einem Einschreiten auf dem historischen Kinder- und Heimatfest, der "Kinderzeche".

Die bis dato gewohnt friedliche und freundschaftliche Atmosphäre des mehrtägigen Festes zeigte an diesem Tag ihre Schattenseiten.

"Einige wenige Festbesucher hatten ihre Grenzen offenbar nicht im Griff und verloren jegliche Hemmungen", teilte die Polizei mit.

"Die Folgen waren aggressive Ausbrüche und ein völlig inakzeptables Verhalten gegenüber Mitmenschen, Sicherheitskräften, Rettungskräften und den eingesetzten Polizeibeamten."

Es folgten mehrere Ermittlungsverfahren sowie "erhebliche zivilrechtliche Konsequenzen". Am Weinmarkt gab es einen massiven Übergriff auf eine Sicherheitskraft - und auf die gerufenen Beamten.