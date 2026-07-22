Verdacht auf Aufstand: Aussage von Knacki sorgt für Großeinsatz in JVA Siegburg

Siegburg - Nach Hinweisen auf einen geplanten gewaltsamen Aufstand von Inhaftierten hat es in der Justizvollzugsanstalt Siegburg einen Großeinsatz der Polizei gegeben.

Rund 100 Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Dienstagabend die Räume der JVA Siegburg. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Lage sei unter Kontrolle, teilte das nordrhein-westfälische Justizministerium mit. Der Einsatz sei durch die Aussage eines Gefangenen ausgelöst worden.

Beteiligt waren am Dienstagabend demnach rund 100 Einsatzkräfte.

Die Beamten durchsuchten die Anstalt, wie es weiter hieß. Gegen 22 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Ministeriumssprecher.

Ob verbotene Gegenstände sichergestellt wurden, werde noch ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.