Verdacht auf Aufstand: Aussage von Knacki sorgt für Großeinsatz in JVA Siegburg

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Der Hinweis eines Gefangenen löst in der Justizvollzugsanstalt Siegburg einen Polizeieinsatz aus. Was bislang über den Vorfall bekannt ist.

Von Christian Rothenberg

Siegburg - Nach Hinweisen auf einen geplanten gewaltsamen Aufstand von Inhaftierten hat es in der Justizvollzugsanstalt Siegburg einen Großeinsatz der Polizei gegeben.

Rund 100 Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Dienstagabend die Räume der JVA Siegburg. (Symbolbild)
Rund 100 Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Dienstagabend die Räume der JVA Siegburg. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Die Lage sei unter Kontrolle, teilte das nordrhein-westfälische Justizministerium mit. Der Einsatz sei durch die Aussage eines Gefangenen ausgelöst worden.

Beteiligt waren am Dienstagabend demnach rund 100 Einsatzkräfte.

Die Beamten durchsuchten die Anstalt, wie es weiter hieß. Gegen 22 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Ministeriumssprecher.

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Ob verbotene Gegenstände sichergestellt wurden, werde noch ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

"Die Androhung bewaffneter Gewalt in unseren Justizvollzugsanstalten ist eine absolute rote Linie", sagte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (56, Grüne). Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, würden die Drahtzieher die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

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