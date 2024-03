08.03.2024 11:02 Geldautomaten gesprengt, Täter auf der Flucht! LKA sucht Zeugen

Zwei Geldautomaten in benachbarten Banken sind in Elsendorf im Landkreis Kelheim in der Nacht auf Freitag in Bayern gesprengt worden. Das LKA sucht nach Zeugen.

Elsendorf - Zwei Geldautomaten in benachbarten Banken sind in der Nacht auf Freitag in Bayern gesprengt worden. Die Polizei sucht nach der Sprengung zweier Geldautomaten in Elsendorf dringen nach Zeugen der Tat. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Die bislang noch unbekannten Täter seien nach den Sprengungen in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr in Elsendorf im Landkreis Kelheim geflüchtet, teilte die Polizei am heutigen Freitagvormittag mit. Die beiden betroffenen Gebäude, in denen jeweils auch Wohnungen sind, seien zwar beschädigt worden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) zum Fall. "Die Statiker haben aber kein größeres Problem festgestellt, sodass die beiden Gebäude diesbezüglich wieder freigegeben worden sind." Am Morgen waren Ermittler demnach noch damit beschäftigt, die Tatorte zu untersuchen. Zur Höhe einer möglichen Beute konnte der Sprecher des LKA daher zunächst auch noch keine Angaben machen. Eine Untersuchung des genutzten Sprengstoffs in der Landeshauptstadt München könnte in den kommenden Tagen Hinweise auf die Täter liefern. Im Zuge der Ermittlungen wird nach Zeugen gesucht. Wem zur Tatzeit im Bereich der Mainburger Straße in Elsendorf verdächtige Personen sowie ein Auto aufgefallen sind oder wer in der Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 08912120 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa