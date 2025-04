Geschlagen und bedroht: Mehrere Schlägereien in Zwickau

Zwickau - In Zwickau kam es am Freitagabend zu mehreren Schlägereien.

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Schlägereien in Zwickau-Nordvorstadt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei mitteilte, kam es innerhalb von knapp zwei Stunden zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen auf der Leipziger Straße. Diese sollen aber offenbar nicht in Zusammenhang stehen.

In Höhe der Schubertstraße eskalierte gegen 21 Uhr ein Streit zwischen drei Männern, die sich kannten.

"In Folge dessen wurde der 40-jährige Geschädigte durch einen Mann, zu dem nur der Vorname bekannt ist, mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Der andere Mann - ein 43-jähriger Deutscher - bedrohte ihn dann mit einem spitzen Gegenstand. Im Anschluss flohen die beiden Männer", teilte die Polizei am Samstag mit.

Eine Stunde später wurde am Nordplatz in der Straßenbahnlinie 4 Richtung Innenstadt ein 25-Jähriger angegriffen. Ein unbekannter Mann, der mit anderen unterwegs war, nahm ihn in den Schwitzkasten. Als eine Frau (33) helfen wollte, wurde sie durch einen anderen Mann aus der Gruppe geschubst und beleidigt.