Gesundheitliche Probleme: Polizei sucht nach 56-Jährigem aus Sachsen

Frohburg - Die Polizei sucht nach einem Vermissten aus Frohburg im Landkreis Leipzig .

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten. © Bildmontage: Polizei Sachsen

Der 56-Jährige wurde zuletzt am 26. Oktober gesehen. Er verließ mit seinem Rollator das Wohn- und Seniorenzentrum Haus Wyhra in Frohburg.

Seitdem weiß niemand, wo er ist.

Polizeisprecherin Sandra Freitag teilte mit, dass er sich eventuell im Raum Borna aufhalten könnte. Dort wohnte er früher.

Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit, denn der 56-Jährige leidet an gesundheitlichen Problemen. Die Witterungsbedingungen könnten ihm gefährlich werden.