Gesundheitliche Probleme: Polizei sucht nach 56-Jährigem aus Sachsen
Der 56-Jährige wurde zuletzt am 26. Oktober gesehen. Er verließ mit seinem Rollator das Wohn- und Seniorenzentrum Haus Wyhra in Frohburg.
Seitdem weiß niemand, wo er ist.
Polizeisprecherin Sandra Freitag teilte mit, dass er sich eventuell im Raum Borna aufhalten könnte. Dort wohnte er früher.
Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit, denn der 56-Jährige leidet an gesundheitlichen Problemen. Die Witterungsbedingungen könnten ihm gefährlich werden.
Wer etwas weiß, soll sich bei der Kriminalpolizei melden
Folgende Informationen sind über den vermissten Mann bekannt:
- Er ist 56 Jahre alt, sein scheinbares Alter wird mit 70 Jahren angegeben.
- Er ist circa 1,80 m groß, von hagerer Statur, er hat graue, dünne Haare, die zu einem Zopf gebunden sind und eine Brille.
- Sein Erscheinungsbild wird als ungepflegt beschrieben.
- Vermutlich trägt er eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Pullover und trägt einen Wanderrucksack.
- Er geht am Rollator.
Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann, mit ihm in Kontakt war oder weiß, wo er sich aufhält, soll sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.
Weitere Informationen finden sich in der Fahndungsbeschreibung unter diesem Link.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa; Polizei Sachsen