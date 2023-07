Gewalteskalation in Flüchtlingsunterkunft: Polizei steht vor Rätsel

Pfungstadt - Aufruhr in einer Geflüchteteneinrichtung in Südhessen am gestrigen Sonntagabend. Gleich mehrere Beteiligte gingen dabei aufeinander los, wodurch ein halbes Dutzend Menschen verletzt wurde. Während die vermeintlichen Urheber der Schlägerei wohl bereits ausfindig gemacht wurden, gibt es für die Polizei dennoch offene Fragen.

Die Polizei musste mit mehreren Streifen an der Flüchtlingsunterkunft anrücken. Auch Rettungskräfte waren vor Ort. © 5VISION.NEWS

Von dem größeren Polizeieinsatz berichtete am heutigen Montagmorgen Matthias Brosch, Polizeiführer vom Dienst beim Präsidium in Südhessen. Der Mitteilung zufolge wurde der zuständigen Leitstelle gegen 21.45 Uhr am Vorabend eine handfeste Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft in der Christian-Meid-Straße in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gemeldet.

Wie es weiter hieß, seien die Beteiligten in zwei Personengruppen aufgeteilt gewesen, die nach einer verbalen Unstimmigkeit plötzlich aufeinander losgegangen seien. Dabei sollen sogar Hieb- und Stichwaffen zum Einsatz gekommen sein. Um welche Waffen es sich im Detail gehandelt haben soll, blieb unbekannt.

Aufgrund des Ernstes der Lage rückten die Ordnungshüter gleich mit mehreren Streifenbesatzungen aus, um eine weitere Eskalation möglichst effektiv zu unterbinden. Am Ort des Geschehens angetroffen, befanden sich die Streithähne noch immer im Clinch.

Deshalb galt es für die Beamten zunächst, alle Beteiligten voneinander loszueisen und schließlich die überaus erhitzten Gemüter zu beruhigen.