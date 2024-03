Gewaltexzess vor Schulbeginn: Schlägertruppe fällt über Zwölfjährigen her

Offenbach am Main - Brutale Attacke auf einen Schüler in Südosthessen . Eine ganze Gruppe Jugendlicher soll dort auf einen Minderjährigen eingeprügelt haben. Die Ermittler hoffen derweil auf eine ganz bestimmte Zeugin.

Der Zwölfjährige musste aufgrund seiner Verletzungen behandelt werden. (Symbolfoto) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher

Doch was war geschehen? Wie ein Sprecher des südosthessischen Polizeipräsidiums erst am heutigen Dienstag berichtete, spielte sich das Geschehen am vergangenen Donnerstagmorgen (7. März) vor Schulbeginn in Offenbach am Main ab.

Gegen 8.10 Uhr wurde ein zwölf Jahre alter Junge von einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 13 und 17 Jahren angesprochen.

Schnell entbrannte unmittelbar vor der Geschwister-Scholl-Schule in der Erich-Ollenhauer-Straße eine hitzige Diskussion, in deren Verlauf auch Beleidigungen seitens der Gruppe gegen den Schüler ausgerufen wurden. Dies mündete zunächst darin, dass dem Zwölfjährigen der Schulranzen gewaltsam entrissen wurde.

Auf einem nahe gelegenen Spielplatz führte die Auseinandersetzung letztlich so weit, dass seitens der Gruppe auf den Zwölfjährigen eingeprügelt wurde, wodurch dieser unter anderem Prellungen und Hämatome erlitt. Dass dieser Gewaltexzess nicht noch weiter getrieben wurde, lag wohl vor allem auch an einer Anwohnerin.

Diese hatte den handfesten Streit mitbekommen und aus ihrem Fenster heraus gerufen, dass die Angreifer doch von ihrem Opfer ablassen sollten. Hieraufhin flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung.

Die regionale Ermittlungsgruppe der Stadt Offenbach hat sich den weiteren Ermittlungen, die sich vor allem auf den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung beziehen, übernommen.