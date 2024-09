Tumulte bei Amateur-Fußballspiel: Zuschauer prügeln sich, Polizei muss eingreifen

Marktleugast - Am Rande eines Amateurfußballspiels bei Kulmbach in Oberfranken ist es zu einem gewalttätigen Streit zwischen Zuschauern gekommen. Eine Polizeistreife musste die Lage beruhigen. Es werden Zeugen gesucht.

Bei einem Amateurfußballspiel in Oberfranken ist es zu gewalttätigen Tumulten unter den Zuschauern gekommen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach dem Spiel in Marktleugast habe ein 49 Jahre alter Mann einem 54-Jährigen ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Ein dritter Mann sei dazwischengegangen und habe die beiden getrennt.

Außerdem sei eine Außenbande des Spielfeldes beschädigt worden. Eine Polizeistreife habe die Lage rund um den Sportplatz beruhigen müssen.

In der Partie zwischen dem SG Oberland und dem TSC Mainleus am Sonntag habe die Gastgebermannschaft in der Nachspielzeit das Ausgleichstor erzielt, berichtete die Polizei.

Anschließend seien nach bisherigen Erkenntnissen die Fans des Gastes TSC Mainleus in Wut über den Schiedsrichter geraten.