Mit spitzem Gegenstand auf Widersacher eingestochen: Opfer in Klinik

Die Retter brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der 39-Jährige war in der Nacht zu Samstag um 0.30 Uhr mit einem Mann (27) an einer Tankstelle aus zunächst unklaren Gründen in Streit geraten, wie die Polizei zum Fall am Samstagmittag mitteilte.

Dabei soll der 27-Jährige den Mann zunächst geschlagen und ihm dann mit einem unbekannten Gegenstand Stichverletzungen zugefügt haben.

Der ebenfalls 27 Jahre alte Begleiter des Verletzten habe noch versucht, dazwischenzugehen, so ein Polizeisprecher. Er und der 39-Jährige hätten sich jedoch in Sicherheit gebracht. Der 39-Jährige kam den Angaben nach schwer verletzt in eine Klinik.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst. Die Polizei fand den 27-Jährigen im Rahmen einer sofortigen Fahndung, nahm ihn entsprechend vorläufig fest.