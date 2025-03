Gewalttaten geplant? Waffen und Sprengstoff bei Durchsuchung entdeckt!

Auch Spezialkräfte der Polizei waren bei der groß angelegten Durchsuchung, die mehrere Tage dauerte, im Einsatz. (Symbolfoto) © 5VISION.NEWS

Laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen erstreckten sich die Durchsuchungsmaßnahmen vom 7. März bis Montagabend.

Ausgelöst wurde der Polizeieinsatz durch Hinweise auf den Jugendlichen. Der Verdacht: Er soll größere Mengen an Chemikalien und Sprengstoffen in der elterlichen Wohnanschrift gelagert haben. Zudem war er laut Polizeiangaben in Online-Foren mit rechtem Gedankengut aktiv.

Am Freitag wurde der Jugendliche von Spezialkräften der Polizei in Beselich widerstandslos festgenommen.

Zeitgleich begannen umfangreiche Durchsuchungen des Wohnhauses, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft und mit Beschluss des Amtsgerichts durchgeführt wurden.

Im Haus fanden die Beamten eine erhebliche Anzahl scharfer Revolver, Gewehre und andere Schusswaffen, die teilweise dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen.