Glätte-Unfälle: Taxifahrer zieht Senior aus Bach, Lkw prallt gegen Hauswand

Düsseldorf - Die winterlichen Bedingungen haben in Nordrhein-Westfalen zu Beginn des Wochenendes zu zahlreichen Unfällen mit Verletzten und erheblichen Sachschäden geführt.

Der Winterdienst hatte zu Beginn des Wochenendes in Nordrhein-Westfalen alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

In Stadtlohn im Münsterland krachte in der Nacht zu Samstag ein 21-Jähriger laut Polizei nach einer Verfolgungsjagd gegen einen Baum und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

In Rheurdt am Niederrhein avancierte unterdessen am frühen Samstagmorgen laut einer Meldung der Feuerwehr ein Taxifahrer zum Helden.

Der Mann hatte gerade seinen Fahrgast, einen Senior, zu dessen Haus gefahren. Nach dem Aussteigen verlor der alte Mann aus ungeklärter Ursache das Gleichgewicht und rutschte in einen kleinen Bachlauf, der am Haus vorbeiführt.

Daraufhin reagierte der Taxifahrer, der zur Sicherheit noch einen Moment gewartet hatte, geistesgegenwärtig und hielt den knietief im Wasser steckenden Verunglückten fest.

Eine Nachbarin alarmierte die Feuerwehr, die den Senior aus dem Wasser zog. Der Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.