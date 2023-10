Gleich mehrfach negativ aufgefallen: Mann belästigt mehrere Frauen an einem Tag!

Wolmirstedt/Zielitz - Ein 32-Jähriger fiel der Bundespolizei am Samstag gleich mehrfach auf. Der Mann indischer Herkunft soll eine 18-Jährige und eine 38-Jährige mit sexuellen Anspielungen belästigt haben.

Aufgrund der Personenbeschreibungen durch die Geschädigten konnte eine sofort alarmierte Streife der Bundespolizei die beiden Tatverdächtigen am besagten Bahnhof antreffen.

Ihr 22-jähriger Freund versuchte sie zu schützen und wurde daraufhin von den Herren bedroht. Eine Zugbegleiterin wurde auf die Situation aufmerksam und stellte sich schützend zwischen die jungen Leute und die aggressiven Männer, welche den Zug daraufhin in Wolmirstedt verließen.

Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Magdeburg war der Beschuldigte zunächst mit einem 35-jährigen Bekannten in einer S-Bahn in Richtung Stendal unterwegs.

Gegen 18.50 Uhr wurde der Polizei dann eine alkoholisierte Person gemeldet, die eine Schrankenwärterin am Bahnhof Zielitz mit sexuellen Äußerungen belästigte. Die 38-Jährige war so verängstigt, dass sie sich in ihrem Dienstraum einschloss.

Da der Mann sich daraufhin nicht entfernte und immer wieder mit Aufforderungen zu sexuellen Handlungen gegen die Tür klopfte, verständigte die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn die Bundespolizei.

Beim Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass es sich erneut um den 32-jährigen Inder handelte. Dieser verhielt sich unkooperativ, sodass er schließlich gefesselt werden musste.

Der Mann erhielt von der Bundespolizei weitere Strafanzeigen wegen Nötigung und Bedrohung gegen die sexuelle Selbstbestimmung.