Mann sieht Belästigung in S-Bahn, greift ein und wird zusammengetreten!

Görlitz - Er zeigt Courage und landet im Krankenhaus: Am gestrigen Donnerstagabend ist ein Mann (43) auf der Schlesischen Straße in Görlitz von jungen Männern zusammengetreten worden.

An einer Straßenbahnhaltestelle in Görlitz kam es zu einem feigen Angriff auf einen Mann(43), der zuvor couragiert eingegriffen hatte. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Polizei griffen ihn die drei gegen 22.15 Uhr bei der Straßenbahnhaltestelle Königshufen Mitte an. Die feige Attacke hat eine Vorgeschichte.

Der 43-Jährige fuhr mit der Linie 1 Richtung Neißepark und sah, wie ein Trio offenbar eine Frau belästigte. Er griff ein und forderte sie auf, von ihr abzulassen. Anscheinend kratzte das am Ego der Halbstarken.

Als sie wenig später die Bahn an der Haltestelle verließen, schlugen die drei auf ihr Opfer ein. Sie schubsten ihn in das Gleisbett und malträtierten den 43-Jährigen mit Tritten. Und zwar so schwer, dass ihm die Verletzungen einen Aufenthalt im Krankenhaus einbrachten.