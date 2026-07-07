Golf-Fahrer fährt Fußgänger an und haut ab: Polizei sucht Zeugen

Köln - Das Verkehrskommissariat der Polizei Köln sucht den Fahrer eines schwarzen VW Golf.

Der Unfall ereignete sich am 6. Juli gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle "Köln Friedhof" im Stadtteil Rondorf. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Laut Angaben der Sicherheitsbehörde soll er am Montagnachmittag (6. Juli) im Stadtteil Rondorf einen 31 Jahre alten Fußgänger erfasst haben, als dieser die Immendorfer Straße überqueren wollte.

Anstatt anzuhalten und Erste Hilfe zu leisten oder einen Rettungsdienst zu rufen, sei der Golf-Fahrer nach dem Unfall in Richtung Godorfer Hauptstraße geflüchtet, wie es weiter heißt.

Nach den Erkenntnissen aus den bisherigen Ermittlungen war der 31-Jährige gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle "Köln Friedhof" aus der Buslinie 135 ausgestiegen. Hinter dem haltenden Linienbus überquerte er die Immendorfer Straße.

Dabei wurde er von der rechten Fahrzeugfront des aus Richtung Meschenich kommenden VW Golf erwischt. Der Fußgänger erlitt Verletzungen am linken Arm und Bein.

Bei der Befragung durch die Polizei konnte er sich lediglich an die ersten Buchstaben des Kennzeichens ("K-A") erinnern. Weitere Angaben zum Fahrer oder dem Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.