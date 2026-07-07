Heftige Verletzung nach Einbruch: Dieb schwingt plötzlich Hammer

Nürnberg - Nach einem Einbruch in eine Bootsverleihhütte am Dutzendteich in Nürnberg ermittelt die Polizei wegen versuchtem Mord.

Die Polizei suchte bislang erfolglos nach den Tätern. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, brachen zwei Männer in der Nacht zum Dienstag in die Hütte in der Bayernstraße ein und lösten gegen 2.24 Uhr den Alarm aus.

Dieser ging auf dem Handy eines 48-Jährigen ein. Der Mann eilte zum Tretbootverleih und stellte die Einbrecher.

Dabei schlug einer der Täter dem Mann mit einem Hammer auf den Kopf. Anschließend flüchteten die Männer mit nur einem Fahrrad in Richtung Fußballstadion.

Der 48-Jährige musste mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus versorgt werden. Derweil verlief die Fahndung nach den Täten erfolglos.

Laut der Polizei waren die Täter gewaltsam in die Hütte eingedrungen. Der Sachschaden vor Ort beläuft sich auf rund 1000 Euro. Ob Gegenstände entwendet wurden, müssen die Ermittlungen noch zeigen, so die Polizei.