Heftige Verletzung nach Einbruch: Dieb schwingt plötzlich Hammer
Nürnberg - Nach einem Einbruch in eine Bootsverleihhütte am Dutzendteich in Nürnberg ermittelt die Polizei wegen versuchtem Mord.
Wie die Ermittler mitteilten, brachen zwei Männer in der Nacht zum Dienstag in die Hütte in der Bayernstraße ein und lösten gegen 2.24 Uhr den Alarm aus.
Dieser ging auf dem Handy eines 48-Jährigen ein. Der Mann eilte zum Tretbootverleih und stellte die Einbrecher.
Dabei schlug einer der Täter dem Mann mit einem Hammer auf den Kopf. Anschließend flüchteten die Männer mit nur einem Fahrrad in Richtung Fußballstadion.
Der 48-Jährige musste mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus versorgt werden. Derweil verlief die Fahndung nach den Täten erfolglos.
Laut der Polizei waren die Täter gewaltsam in die Hütte eingedrungen. Der Sachschaden vor Ort beläuft sich auf rund 1000 Euro. Ob Gegenstände entwendet wurden, müssen die Ermittlungen noch zeigen, so die Polizei.
Während die Spurensicherung den Tatort unter die Lupe nahm, hat die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Zeugen, denen Verdächtiges im Umfeld des Verleihs aufgefallen ist, sollen sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 bei den Beamten melden.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa