"Gorilla" trifft Kind mit Bierkrug im Gesicht und flüchtet

Rieden - Ein als Gorilla verkleideter Mann hat auf dem Faschingszug in Rieden in der Oberpfalz einen leeren Maßkrug hinter sich geworfen und dabei ein 13 Jahre altes Kind im Gesicht getroffen.

Nach einem Zwischenfall in Rieden sucht die Polizei einen Mann, der als Gorilla verkleidet war. © Bildmontage: viewapart/123RF, Daniel Vogl/dpa

Es erlitt eine Platzwunde im Gesicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Montag berichtete.

Der Mann mit der Gorilla-Maske flüchtete nach dem Zwischenfall am Sonntag und blieb unerkannt. Die Ermittlungen laufen.

Auch anderen Orts sorgte die angeheizte Faschingsstimmung für Verletzte: Im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen kam es zu einer Massenschlägerei im Anschluss an eine Kostümparty.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden drei Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren vorläufig festgenommen. Fünf Partygäste sowie zwei Polizeibeamte erlitten bei dem Vorfall am Sonntagabend in Hammelburg leichte Verletzungen.

Insgesamt waren den Angaben nach rund 15 Menschen miteinander in Streit geraten.