GPS-Sender führt Polizei zum Dieb: E-Bike auf der A2 unterwegs

Königslutter - Die Polizei Braunschweig ( Niedersachsen ) hat am gestrigen Sonntag mehrere Fahrradbesitzer glücklich gemacht.

Im Transporter des 45-Jährigen konnte die Polizei gestohlene E-Bikes aus Hannover finden. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Gegen 7 Uhr rief in der Einsatzstelle eine Frau aus Hannover an. Sie gab an, dass ihr Fahrrad geklaut wurde. Durch einen GPS-Sender konnte sie die Position ihres Zweirades verfolgen.

Demnach habe das Gerät einen Standort auf der A2 in Richtung Osten übermittelt. Sofort machten sich die Beamten auf den Weg.

Vor dem Parkplatz Uhry bei Königslutter konnten sie einen Transporter feststellen. Sie brachten ihn für eine Überprüfung zum Halten.

Tatsächlich wurde das E-Bike der Anruferin aus Hannover gefunden. Zusätzlich hatte der polnische Transporterfahrer zwei weitere hochwertige E-Bikes im Laderaum, teilte die Polizei Braunschweig mit.

Die Polizisten überprüften die Rahmennummern an den Fahrrädern. Es stellte sich heraus, dass diese ebenfalls in der Vorwoche in Hannover als gestohlen gemeldet wurden.

Der 45 Jahre alte Mann wurde nach der Sicherstellung der E-Bikes von den Beamten vernommen.