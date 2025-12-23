Grausame Tat in Göttingen: Mann tötet Ente mit Gitarre, Fahndung läuft

Göttingen - Weil er mit einer Gitarre eine Ente in Göttingen ( Niedersachsen ) getötet haben soll, fahndet die Polizei nach einem Mann.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Tierquäler. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Der Verdächtige sei identifiziert worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Tat ereignete sich bereits im Oktober am Leinekanal in Göttingen.

Der Verdächtige ist den Angaben nach wohnungslos.