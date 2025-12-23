Grausame Tat in Göttingen: Mann tötet Ente mit Gitarre, Fahndung läuft

Der brutale Fall ereignete sich bereits im Oktober. Das Motiv des Verdächtigen wirft Fragen auf.

Von Maurice Dirker

Göttingen - Weil er mit einer Gitarre eine Ente in Göttingen (Niedersachsen) getötet haben soll, fahndet die Polizei nach einem Mann.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Tierquäler. (Symbolbild)
Die Polizei fahndet derzeit nach dem Tierquäler. (Symbolbild)  © Silas Stein/dpa

Der Verdächtige sei identifiziert worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Tat ereignete sich bereits im Oktober am Leinekanal in Göttingen.

Der Verdächtige ist den Angaben nach wohnungslos.

Warum er mit dem Musikinstrument auf das Tier einschlug, ist demnach nicht klar.

Der Mann sei aber bereits vor der Tat durch aggressives Verhalten aufgefallen. Zuvor hatte das "Göttinger Tageblatt" berichtet.

Titelfoto: Silas Stein/dpa

