Grausamer Rentner-Mord: Tatverdächtiger erst 37 Jahre später festgenommen!

Rund 37 Jahre nach einem schrecklichen Mord in der Stadt im Ruhrgebiet hat die Polizei erstmals einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dortmund mitteilten, habe man einen 56-Jährigen am Donnerstag (18. April) in seiner Wohnung verhaftet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erlassen.

Der Verdächtige soll im September 1986 einen 67-Jährigen in Bergkamen getötet haben. Das Opfere wurde damals tot in seinem Einfamilienhaus in der Ruhrgebietsstadt gefunden.

Er war stranguliert worden und wies Stichverletzungen auf. Trotz gefundener DNA-Spuren konnte damals kein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Bei neuen Ermittlungen seien die damals gesicherten Spuren neu bewertet und beschlagnahmte Beweismittel nochmals untersucht worden, erklärte die Polizei. Die neuen Erkenntnisse sowie weitere Zeugenbefragungen hätten dann den Tatverdacht gegen den heute 56-Jährigen aus Bergkamen verdichtet.