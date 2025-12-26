Das war ein Schuss in den Ofen! Einbrecher wollen Tresor klauen, Polizei spielt nicht mit

Groß-Gerau - Dieser Plan ist nach hinten losgegangen! Zwei Männer wollten bei einem Einbruch im hessischen Groß-Gerau einen Möbeltresor stehlen. Zunächst lief alles wie am Schnürchen, dann ging es allerdings rapide bergab.

Die Tat hat für die Männer (22, 28) noch ein Nachspiel. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Angaben der Polizei vom Freitag zufolge war das Duo am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der Helwigstraße in ein Bürogebäude eingebrochen.

Als Ziel hatten sie den Tresor auserkoren, den sie anschließend mit vereinten Kräften sogar aus dem Gebäude schaffen und in ihr Auto laden konnten.

Dumm gelaufen: Alarmierte Polizeistreifen nahmen die 22 und 28 Jahre alten Einbrecher noch am Tatort fest. Bei der anschließenden Durchsuchungen der Wohnungen der beiden wurden Drogen gefunden.

Unter anderem konnten demnach mehr als 20 Gramm Kokain und mehrere Ecstasy-Pillen von den Kräften sichergestellt und abtransportiert werden.