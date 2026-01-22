Großaufgebot in Leinefelde: Mann verbarrikadiert sich in Wohnung
Leinefelde - In Leinefelde ist es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz in der Gaußstraße gekommen.
Die Polizeiinspektion Eichsfeld unterstützte ursprünglich Mitarbeiter des Landratsamtes bei einem behördlichen Einsatz.
Im Verlauf des Einsatzes verbarrikadierte sich ein 28-jähriger Mann in seiner Wohnung. Nach gezielten Ansprachen durch die Polizei verließ er schließlich freiwillig die Räume und stellte sich den Einsatzkräften.
In der Wohnung entdeckten die Beamten mehrere chemische Substanzen. Zur Einschätzung einer möglichen Gefährdung wurde daraufhin die Feuerwehr hinzugezogen.
Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses.
Als Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses in eine Fachklinik eingewiesen.
Titelfoto: Feuerwehr Leinefelde