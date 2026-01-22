Gruppe um Prinz Reuß: Noch eine Reichsbürger-Razzia in Sachsen, Mann festgenommen

Freiberg/Dresden - Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und die Soko Rex vom Landeskriminalamt Sachsen haben Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Gruppe "Prinz Reuß" durchgeführt. Ein Mann (41) wurde festgenommen.

In Freiberg wurde ein 41 Jahre alter Mann festgenommen. (Symbolbild) © ammentorp/123rf

Wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, wurden am heutigen Donnerstag mit Unterstützung von Spezialeinheiten des MEK und SEK sowie weiteren Spezialkräften insgesamt elf Objekte durchsucht. Die Durchsuchungen fanden hauptsächlich im Erzgebirgskreis, in Marienberg, Olbernhau und Großrückerswalde sowie in der Sächsischen Schweiz-Ostergebirge statt.

"Den in Sachsen wohnenden oder aufhältigen acht Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, sich im Tatzeitraum von August bis Dezember 2022 mitgliedschaftlich in einer terroristischen Vereinigung um den vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main angeklagten Heinrich XIII. Prinz Reuß betätigt oder diese Vereinigung unterstützt zu haben", heißt es von Seiten des LKA.

Nach einem Sturz der deutschen Regierung waren die Beschuldigten, deutsche Staatsangehörige im Alter von 38 und 63 Jahren, für den Aufbau eines Systems von sogenannten "Heimatschutzkompanien" eingeplant.

Außerdem wurde ein 41 Jahre alter Deutscher in Freiberg festgenommen, gegen den ein Haftbefehl des Oberlandesgerichts Dresden vorlag. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.