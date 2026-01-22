Verfolgungsjagd mit der Polizei: 34-Jähriger auf Drogen und mit falschen Kennzeichen unterwegs
Halle (Saale) - Ein zugedröhnter 34-Jähriger versuchte am frühen Donnerstagmorgen in Halle (Saale) vor der Polizei zu flüchten.
Nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Müller wollte eine Streife gegen 1.25 Uhr einen Kleintransporter kontrollieren, welcher auf der Delitzscher Straße unterwegs war.
Anstatt infolge der Anhaltesignale abzubremsen, gab der Fahrer allerdings Gas und wollte der Kontrolle entkommen.
Nachdem weitere Polizeikräfte nachalarmiert worden waren, konnte der Transporter schließlich im Passendorfer Weg zum Stoppen gezwungen werden. Nach einer kurzen fußläufigen Flucht wurde dann auch der 34-jährige Fahrer gestellt.
Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv, darüber hinaus stellten sich die am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen als die eines anderen Wagens heraus. Da auch die Zündeinrichtung manipuliert worden war, wurde der Transporter schließlich sichergestellt.
Der 34-Jährige wurde für die Blutprobenentnahme in Gewahrsam genommen, außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Die Ermittlungen gegen ihn laufen noch.
