Großeinsatz am Uniklinikum in Jena: Weißes Pulver rieselte aus Koffer

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, konnten die Maßnahmen gegen 13 Uhr beendet werden. Der reguläre Klinikbetrieb konnte den Angaben nach während der Maßnahmen "allumfassend" aufrechterhalten werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Nach OTZ-Angaben sollen Substanz und Koffer nun in einem Fachlabor untersucht werden.

Feuerwehrleute in Schutzanzügen begutachteten den Inhalt des Koffers. © Bodo Schackow/dpa

Bereits am Dienstag vor drei Wochen herrschte am Uniklinikum helle Aufregung. An jenem Mai-Dienstag war ein Schreiben abgegeben worden. Der unbekannte Aussteller gab laut Polizeiangaben an, dass in 45 Minuten mehrere Explosivstoffe detonieren würden.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Eine vermeintliche Ärztin soll einer Klinikmitarbeiterin an jenem Tag das Drohschreiben überreicht haben.

Wie eine Sprecherin der Stadt Jena am Dienstag auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, kostete der infolge der Bombendrohung am 9. Mai erfolgte Einsatz insgesamt 15.291,50 Euro. Die Höhe der Einsatzkosten für den heutigen Einsatz belaufen sich den Angaben nach auf circa 21.361 Euro für Feuerwehr und Rettungsdienst.

"Ein exakt genauer Betrag kann derzeit nicht genannt werden, da die Kosten für die ehrenamtlichen Helfer erst nach den eingegangenen Lohnersatzforderungen genau beziffert werden können", hieß es.

14 Beamte der Berufsfeuerwehr, 35 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und sieben Beschäftigte des Rettungsdienstes waren vor Ort.