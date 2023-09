Großeinsatz an Oberschule: Bewaffnete Teenager (14) festgenommen

Osnabrück - Großer Polizeieinsatz in Osnabrück in Niedersachsen! Rund um eine Oberschule in der Knollstraße waren die Ordnungshüter am Donnerstagvormittag seit circa 11 Uhr mit zahlreichen Kräften im Einsatz und sendeten sogar eine Warnung an die Bevölkerung.